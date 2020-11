Siemianowice Śl. Biegał z pistoletem po ulicy

Oficer dyżurny komendy policji w Siemianowicach Śląskich otrzymał alarmujące zgłoszenie o biegającym po ulicy Wróblewskiego, uzbrojonym mężczyźnie. Policjanci na sygnałach szybko dotarli na miejsce. Pierwsi przyjechali funkcjonariusze z drogówki. Błyskawicznie namierzyli poszukiwanego. Już po chwili mężczyzna znalazł się w ich rękach. Był agresywny i pobudzony, więc mundurowi musieli użyć chwytów, aby go obezwładnić. W trakcie przeszukania znaleźli przy nim pistolet .

Wymachiwał pistoletem i skakał po samochodzie

Zatrzymany 29-letni siemianowiczanin był pijany. Badanie wykazało w jego organizmie ponad 1,3 promila alkoholu. Okazało się, że tuż przed przyjazdem policjantów wskoczył on z pistoletem na maskę osobówki, która czekała na zmianę sygnalizacji świetlnej. Zniszczona została pokrywa silnika pojazdu. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Śledczy przedstawili mu zarzuty zniszczenia mienia i zmuszenia do określonego zachowania się. Za zniszczenie pojazdu grozi mu surowsza kara, ponieważ jego czyn zakwalifikowano jako wybryk chuligański.