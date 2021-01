Rybnik. Protest po interwencji policji w otwartym mimo restrykcji klubie

W niedzielę przed gmachem rybnickiej komendy policji zorganizowana została konferencja prasowa z udziałem właścicieli klubu. Opisali oni zajścia, do jakich doszło w klubie Face 2 Face w nocy z soboty na niedzielę. Właścicielom lokalu towarzyszył aktywista ze Strajku Przedsiębiorców Michał Wojciechowski , który nazwał policyjną interwencję "festynem przemocy". Zapewnił również, że brutalna jego zdaniem interwencja policji została udokumentowana na wielu nagraniach z klubu.

Rybnik. "Myślałam, że policja chce chronić ludzi"

Głos zabrali również właściciele klubu. - Myślałam, że w tym trudnym czasie, kiedy jest pandemia, policja chce chronić ludzi przed pandemią. Jak się jednak okazuje, policja atakuje ludzi, żeby chronić pandemię - mówiła Sandra Konieczny. - Weszli na lokal bez żadnej zgody, siłą, zaatakowali klientów. Gazowali nas w lokalu, przez co jedna z naszych klientek miała problemy z oddychaniem w górnej strefie lokalu; nie pozwolili nam jej sprowadzić na dół - opisywała.

Właściciele zwrócili również uwagę, że żaden z funkcjonariuszy nie podał im swoich danych. - Ja uważam, że wczoraj nie było interwencji policji – nikt się nie wylegitymował. Do nas przyszli bandyci. Weszli, zaatakowali wszystkich ludzi, którzy pojawili się w naszym lokalu; ludzie byli wystraszeni, my również - mówił Marcin Koza.

W odpowiedzi na wypowiedzi organizatorów konferencji zgromadzeni przed komendą słuchacze zaczęli skandować hasła: "Wolna Polska", "Morawiecki do więzienia", "Popieramy". Demonstranci domagali się wyjaśnień od komendanta miejscowej policji. Padały pytania o to, kto wydał rozkaz i czy na miejscu był negocjator, który mógłby załagodzić sytuację.

Rybnik. Policja odpiera zarzuty

"Po opuszczeniu lokalu uczestnicy byli agresywni i atakowali mundurowych niebezpiecznymi przedmiotami. Policjanci podawali komunikaty wzywające do rozejścia się. Kiedy to nie przyniosło rezultatu, wobec agresywnych uczestników zgromadzenia użyli środków przymusu bezpośredniego w postaci ręcznych miotaczy gazu, pałek służbowych, granatów hukowych, oddali także strzały ostrzegawcze z broni gładkolufowe" - czytamy w oświadczeniu.

Rybnik. Prezydent wzywa do zaprzestania przemocy

Kuczera przypomniał również o obowiązujących na terenie całego kraju obostrzeniach związanych z pandemią koronawirusa, choć podkreślił, że wprowadzone przez rząd zasady są niezrozumiałe. "Niestety niezrozumiałe i niekonsekwentne zasady dotyczące różnych dziedzin życia społecznego w związku z pandemią prowadzą do zniecierpliwienia, stresu, i frustracji, a wreszcie do braku zaufania do państwa" - stwierdził.