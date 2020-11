Rybnik. Ponad 100 mln złotych na walkę ze smogiem

Rybnik od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach na najbardziej zagrożone smogiem miasto w Europie. Władze miasta starają się to zmienić. Od 2015 roku na walkę ze smogiem wydały ponad 100 milionów złotych.

Jak poinformował magistrat w Rybniku w latach 2015-2019 wydano ponad 21 mln zł na termomodernizację 44 wielorodzinnych budynków komunalnych i likwidację 861 pieców węglowych tzw. " kopciuchów ” w zasobie komunalnym miasta administrowanym przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. W bieżącym roku wykonano już termomodernizację czterech budynków połączoną z wymianą źródeł ciepła na gazowe. Budynek przy ul. Górnośląskiej nr 108 przyłączono do sieci ciepłowniczej. Zlikwidowano 66 pieców węglowych, a wartość zrealizowanych inwestycji wyniosła prawie 3,5 mln zł.

Rybnik walczy z "kopciuchami"

Dzięki programom wspierającym wymianę źródeł ciepła w Rybniku liczba pieców węglowych starego typu w mieszkaniach administrowanych przez ZGM zmniejszyła się z 4469 do 2573.

Do 10 stycznia 2021 r. powinna zakończyć się termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Lompy 1. Inwestycja warta jest 628 818,80 zł. Trwają roboty wykończeniowe ocieplenia sufitów w piwnicach oraz roboty związane z montażem centralnego ogrzewania. Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła z węglowego na ogrzewanie gazowe etażowe realizowana jest też przy ul. Lompy 2. Powinna zakończyć się na początku maja przyszłego roku.

Sporo inwestycji zrealizowanych zostanie w dzielnicy Niedobczyce. Podpisano umowę na realizację termomodernizacji budynków wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej przy ul. Gen. Andersa 18 i 20. Obie inwestycje (każda warta ponad 700 tys. zł) powinny zakończyć się do 28 sierpnia 2021 r. Umowy podpisano też na realizację do 31 sierpnia 2021 r. modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Hetmańskiej 1 a,b,c,d, 5 a oraz 7 ab oraz likwidację kotłowni węglowej przy ul. Hetmańskiej 5 i budową kotłowni gazowej wraz z siecią zewnętrzną. Przy ul. Hetmańskiej 7 a, b będzie wykonywana też termomodernizacja.