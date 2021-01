Rybnik. Pierwszy taki w Polsce. Kazimierz Kutz patronem Placu Teatralnego

"Kutz godoł, że Ślonzoki som dupowaci. My w Rybniku ni! Som my piyrsi w Polsce. Kazik dziynki za wszystko!" – napisano w poście na oficjalnym fanpage’u Rybnika na Facebooku.

Rybnik. Plac im. Kazimierza Kutza. "Deptanie" wokół Śląska

Prezydent Rybnika Piotr Kuczera ocenił, że to ważna chwila w historii miasta, która powinna być początkiem szerszego upamiętniania Kutza i popularyzacji jego twórczości. - Jesteśmy w miejscu dla Rybnika symbolicznym. Chcemy pokazać wielkość Kazimierza Kutza, jego życie i twórczość i pokazać, że to jego +deptanie+ wokół tematyki śląskiej, wokół Śląska, miało głęboki sens i za to jesteśmy mu dzisiaj wdzięczni – powiedział Kuczera.

Transfer Joanny Muchy. Prof. Antoni Dudek: Hołownia ma więcej jedynek na listach

Wdowa po reżyserze, dziękując za uhonorowanie jej męża, wyraziła przekonanie, że to początek różnych form upamiętniania Kutza – tak, aby pamięć o nim nie zniknęła. - Myślę, że jest to fantastyczny początek na to, żeby godzić, łagodzić, żeby też skończyć z tą agresją, skończyć z pomówieniami, z tym, co się dzieje w tej chwili nie tylko w Polsce, ale i w Europie, żebyśmy się jednoczyli – podkreśliła Iwona Świętochowska-Kutz.