Rybnik. Nie poddali się koronawirusowi, miasto zaprasza na jarmark bożonarodzeniowy

Rybnik już od kilkunastu dni szykuje się na święta Bożego Narodzenia. W różnych punktach miasta pracownicy rybnickiego zarządu Zieleni Miejskiej rozpoczęli wieszanie świątecznych dekoracji. - Chcemy, by oprócz Śródmieścia, ozdoby były w każdej dzielnicy. W tym roku nie będzie jednak żadnych nowych lampek. Wydajemy pieniądze jedynie na naprawę istniejącego oświetlenia - mówi Joanna Kotynia-Gnot, dyrektor zarządu Zieleni Miejskiej. – W całym mieście rozwieszonych zostanie w sumie 4000 metrów łańcucha z lampkami, na słupach lamp pojawi się 170 dekoracji, udekorowanych zostanie 40 choinek w dzielnicach – ozdobi je w sumie 1000 bombek, 500 dzwonków i kokardek. Przy głównych ulicach zamontowanych zostanie 38 herbów, a na rynku i deptaku pojawi się choinka oraz elementy świetlne takie, jak sanie, Mikołaj, kule, bombki - wszystko to, co mieliśmy już w poprzednich latach – wymienia dyrektor ZZM.