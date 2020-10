Wrocław. Złapano poszukiwanego od wczoraj aligatora

Krokodyl zamieszkał na rozlewiskach w pobliżu ujścia Widawy do Odry w okolicach ulicy Wędkarzy. Aligatora w sobotę zauważyli spacerowicze. - Miał około metra długości, nikt z obecnych nie wierzył, że widzi krokodyla - przekazała "Gazecie Wrocławskiej" pani Krystyna, która poinformowała policję o dzikim zwierzęciu.

Zwierzę zostało złapane dzień później. Na miejsce wezwano policję, która z kolei powiadomiła pracowników wrocławskiego zoo. Ci od samego początku podkreślali, że gad nie ma szans, by przeżyć zimę na wolności, dlatego aligatora należało odnaleźć możliwie szybko. Aligator trafił do tymczasowej klatki, skąd zostanie przetransportowany do zoo.