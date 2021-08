Atak nożownika w Rybniku. Chciał tylko wyjaśnić nieporozumienie, otrzymał ciosy w klatkę piersiową

Jak poinformowała policja do zdarzenia doszło w poniedziałek, 23 sierpnia, około godziny 21.30 w jednym z budynków przy ulicy Smolnej w Rybniku. - Z ustaleń śledczych wynika, że 28-latek podszedł do drzwi wynajmowanego przez 42-letniego mężczyznę pokoju, aby wyjaśnić konflikt, który trwał między nimi już od dłuższego czasu. Pomiędzy mężczyznami wywiązała się kłótnia. W pewnym momencie 42-latek chwycił nóż i zadał dwa ciosy pokrzywdzonemu, raniąc go w klatkę piersiową – opisuje zdarzenie komenda policji w Rybniku.