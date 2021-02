Ruda Śląska. Program opracowany, miasto promuje rodziny zastępcze

– Choć rodzina zastępcza ma charakter przejściowy, to pełni bardzo ważną rolę w wychowaniu najmłodszych. To bezpieczna przystań dla dzieci czekających na adopcję lub powrót do rodziny naturalnej – podkreśla prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Ruda Śląska. Program rozwoju rodzin zastępczych

Ruda Śląska. Wsparcie dla rodzin zastępczych

W najbliższym czasie pracownicy MOPS koncentrować się będą m.in. na realizacji projektów "Rodzicielstwo zastępcze – popularyzowanie idei”. To przede wszystkim działania mające na celu pozyskanie nowych rodzin zastępczych, ale również jest to kampania promująca rodzicielstwo zastępcze poprzez organizowanie akcji informacyjnych (ulotki, informacje na stronach internetowych i w mediach społecznościowych, artykuły w lokalnej prasie, krótkie spoty radiowe), co pozwala na dotarcie do jak najszerszej grupy mieszkańców oraz na budowanie pozytywnego wizerunku rodzicielstwa zastępczego. - Rodziców nie zastąpi żadna instytucja, dlatego tak ważne jest, żeby rodzin zastępczych było jak najwięcej. Osoby gotowe na to wyzwanie zapraszamy do siedziby MOPS przy ul. Markowej 20, do Działu Pieczy Zastępczej – zachęca Karina Kaczyńska, zastępca dyrektora MOPS.