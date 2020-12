Ruda Śląska. Planty w Kochłowicach wypiękniały. Mieszkańcy mają nowe miejsce spotkań

Alejki szutrowe otrzymały nawierzchnię z kostki, a jedna z nich została zamieniona w zieleniec. Przy alejkach stanęły nowe ławki, donice i kosze na śmieci, które są jednolite pod względem wyglądu. Co więcej, mieszkańcy Kochłowic będą mogli także grillować w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu, w którym oprócz grilla znalazły się też stoliki.

– Na dotychczas niezagospodarowanym fragmencie terenu przy ul. Do Dworca utworzony został specjalny plac do gier ulicznych. Z kolei rowerzyści, którzy przyjadą na planty, będą mogli skorzystać ze stojaków na rower – zaznacza Michał Pierończyk, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Sportowe inwestycje w Rudzie Śląskiej

Warto dodać, że w ostatnim czasie zrealizowane zostały także cztery sportowo – rekreacyjne inwestycje w ramach rudzkiego budżetu obywatelskiego na 2020 rok. W ramach tych zadań zostały rozbudowane: Halembska Strefa Aktywności Fizycznej przy Szkole Podstawowej nr 24 (wybudowano boisko do siatkówki i skocznię do skoku w dal), strefa aktywności w rejonie ul. Górnośląskiej w Bykowinie (tyrolka, piramida linowa, dwie okrągłe trampoliny ziemne oraz trampolina ziemna dla osób niepełnosprawnych), siłownia plenerowa przy Zespole Szkół nr 7 w Rudzie, gdzie za 125 tys. zł zamontowano pięć stanowisk z urządzeniami do ćwiczeń, wybudowano chodniki i dojścia oraz wymieniono kamerę monitoringu na lepszą oraz w Szkole Podstawowej nr 40 w Goduli nawierzchnia boiska została wymieniona na nową z trawy syntetycznej, co kosztowało prawie 235 tys. zł.