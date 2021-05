Ruda Śląska. Na śląską i irlandzką nutę, festiwal po raz piąty

PolskaEire Festival w Rudzie Śląskiej to idealna okazja do świętowania polsko-irlandzkiej przyjaźni. W tym roku dodatkową okolicznością jest obchodzona 30. rocznica utworzenia polskiej ambasady w Dublinie. Festiwal rozpocznie się 2 lipca i będzie obejmował trzy dni pełne muzyki, tańca, dyskusji, literatury, sztuki i wszystkiego, co najlepszego mają do zaoferowania Zielona Wyspa oraz Śląsk.