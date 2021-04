Ruda Śląska. Miasto wybrało wykonawcę pierwszego etapu trasy N-S. Cena niższa o 15 mln zł

Powstająca od kilku lat trasa N-S ma utworzyć nowy kręgosłup komunikacyjny Rudy Śląskiej. Po zrealizowaniu obu etapów obecnego przedsięwzięcia zostanie domknięte to w większości bezkolizyjne połączenie autostrady A4 oraz przebiegającej bliżej centrów śląskich miast, również bezkolizyjnej, Drogowej Trasy Średnicowej.

W pierwszym etapie przetargu pod koniec stycznia br. otwarto dziewięć ofert. W postępowaniu o budżecie 113,1 mln zł brutto trzy najtańsze oferty złożyły firmy: Drogopol-ZW (109,8 mln zł brutto), Banimex (110,5 mln zł) i IMB-Podbeskidzie (114,9 mln zł). Do drugiego etapu - aukcji elektronicznej - dopuszczono ośmiu oferentów. Aktywnie uczestniczyło w niej sześć firm.

Ruda Śląska. Zdecydowała aukcja internetowa

Cały brakujący odcinek trasy N-S ma prowadzić od ul. Kokota do węzła autostrady A4. Wydzielony pierwszy etap obejmuje część drogi między ul. Kokota i ul. Bielszowicką z jej węzłem, przebudowę ul. Bielszowickiej od węzła z trasą N-S do ul. 1 Maja, rondo na skrzyżowaniu ul. Bielszowickiej i 1 Maja oraz odcinek ul. 1 Maja od skrzyżowania z ul. Bielszowicką do ul. Gabora.