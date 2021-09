Ruda Śląska. Miasto dostało dofinansowanie, będzie remont ważnej ulicy

- Modernizacja ulicy Wincentego Janasa to temat wielokrotnie poruszany podczas rozmów z mieszkańcami dzielnicy Ruda. Koncepcja została wybrana po konsultacjach społecznych, teraz przystępujemy do jej realizacji – mówi prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic. - W ramach samej rozbudowy ulicy powstanie nowa nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów do posesji, wytyczone zostaną miejsca postojowe przylegających do jezdni, powstanie też oświetlenie i kanalizacja deszczowa służąca odwodnieniu drogi – dodaje wiceprezydent Krzysztof Mejer.