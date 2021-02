Ruda Śląska. Ilu nas jest, kim jesteśmy i jak żyjemy?

Do 16 lutego przedłużono nabór na rachmistrzów, którzy chętnie policzą Polaków w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Niewiele osób chce to jednak zrobić w tym roku.

Czy powodem mogła stać się pandemia i związane z nią obostrzenia? Nie wiadomo. Wiadomo jednak, że trzeba to zrobić – i to niebawem, bo spis rusza 1 kwietnia i potrwa do 30 czerwca.