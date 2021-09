Ruda Śląska. Fotoradar na "zakręcie mistrzów" rozwiąże problem wypadków?

Mimo że na feralnym odcinku obowiązuje ograniczenie do 80 km/h to właśnie nadmierna prędkość gubi tu kierowców. Nie pomogło nawet ustawione kilka lat temu specjalne oznakowanie, tzw. czarny punkt. Włodarze miasta mają nadzieję, że to właśnie fotoradar będzie rozwiązaniem.