Masowy punkt szczepień w Katowicach gotowy. Powstał na kortach w Janowie

- Organizacja punktu szczepień powszechnych w tym miejscu powinna ułatwić proces przeprowadzania szczepień wśród mieszkańców naszego miasta, o co gorąco apeluję. Mam nadzieję, że szczepionki będą dostarczane sprawnie i w takich ilościach, aby wszystkie punkty w Katowicach, zarówno ten powszechny, jak i pozostałe, mogły na bieżąco wykonywać jak najwięcej szczepień. W punkcie na Janowie dziennie może się ich odbywać minimum 500, a jeśli dostawy na to pozwolą, to będzie ich więcej. Jeżeli będzie potrzeba, aby utworzyć kolejne punkty do wykonywania szczepień, to jesteśmy do tego przygotowani – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.