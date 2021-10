Pszczyna. Prowadził pijany, zaproponował łapówkę

Jak poinformowała komenda policji w Pszczynie do zdarzenia doszło w sobotę, 2 października. Jeden z kierowców jadących drogą krajową nr 1 w Pszczynie zgłosił, o dziwnie zachowującym się kierującym dacią sandero. Podejrzewał, że może być pijany. - Świadek poinformował, że samochód miał jeździć "zygzakiem" całą szerokością drogi i stwarzać zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu. Mundurowi szybko zlokalizowali i zatrzymali do kontroli kierującego autem. Od mężczyzny była wyczuwalna silna woń alkoholu, a po wyjściu z samochodu miał on ogromne problemy z utrzymaniem równowagi – podała policja.