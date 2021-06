Orzesze. Zostawił psa w lesie na pewną śmierć. Policja prosi o pomoc w ustaleniu sprawcy

Policjanci z Komendy Powiatowej w Mikołowie poszukują osoby, która pozostawiła w lesie psa przywiązanego do drzewa. Interwencja z czworonogiem miała miejsce w poniedziałek po godzinie 16 w Orzeszu przy ulicy Świerkowej. - Policjantów miejscowego komisariatu zaalarmowała mieszkanka miasta, której dzieci bawiły się nieopodal kompleksu leśnego. To właśnie stamtąd usłyszały skowyt zwierzęcia. Około kilkudziesięciu metrów od drogi do jednego z drzew na metalowym łańcuchu przywiązany był niewielki kundelek – poinformowała policja.