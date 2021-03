Myszków. Zapałali miłością do złota. Drogo mogą za nią zapłacić

Myszkowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży biżuterii w jednym z lombardów na terenie miasta miasta. Młody mężczyzna, po wejściu do jednego z nich udawał zainteresowanie kupnem złotego pierścionka i bransoletki. Po chwili, wykorzystując nieuwagę sprzedającego zabrał prezentowaną biżuterię i po prostu wyszedł. Przybyli na miejsce zdarzenia policjanci wysłuchali pokrzywdzonego i ustalili, że sprawca wsiadł do białego forda transita, w którym czekał na niego kierowca i odjechali w kierunku centrum miasta.

Myszków. Kradzież złotej biżuterii

Dyżurny myszkowskiej komendy od razu podał komunikat dotyczący zdarzenia do wszystkich podległych patroli. Rozpoczęły się intensywne poszukiwania białego transita. Zatrzymali go funkcjonariusze z Zawiercia. W środku byli dwaj 23-latkowie, mieszkańcy powiatu zawierciańskiego. Policjanci znaleźli przy nich skradzione przedmioty. Sprawcy przyznali się do zuchwałej kradzieży. O ich dalszym losie zdecydująprokurator i sąd. Za popełnione przestępstwo kodeks karny przewiduje karę nawet do pięciu lat więzienia.