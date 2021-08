Mysłowice. Uciekł z Polski, przed odsiadką się nie uchronił

Mysłowice. 34-latek uciekł przed więzieniem z Polski

Ucieczka z Polski nie uchroniła mysłowiczanina przed odpowiedzialnością. Policjanci skontaktowali się z agencją pracy, która pośredniczyła w zatrudnieniu 34-latka, i poinformowali o zaistniałej sytuacji. Mężczyzna, mając świadomość, że stróże prawa znają miejsce jego pobytu, postanowił wrócić do kraju i sam zgłosił się do komendy. Trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe dwa lata.