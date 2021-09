Mysłowice. Blisko tragedii, wjechał wprost pod autobus

Mysłowice. Zasady ruchu obowiązujące rowerzystów

Zgodnie z przepisami dziecko do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę, dziecko w wieku 7-10 lat może kierować rowerem, pod warunkiem, że znajduje się pod opieką osoby dorosłej lub porusza się tylko po chodniku. W tym przypadku traktowane jest jako osoba piesza. Dziecko, które skończyło 10 lat może samodzielnie prowadzić rower po drodze publicznej, pod warunkiem posiadania karty rowerowej, która obowiązuje do 18. roku życia. Rowerzyści, którzy ukończyli 18 lat nie potrzebują dokumentu uprawniającego do jazdy po drogach publicznych, ale powinni znać przepisy ruchu drogowego i pamiętać o ich przestrzeganiu. Ponadto rowerzysta jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym, gdy porusza się po drodze dla rowerów i pieszych.