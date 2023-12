Łatwiej o parkowanie w centrum Katowic. Nowe strefy przynoszą pozytywne efekty

Władze Katowic wprowadziły nowe stawki za parkowanie i podzieliły centrum Katowic na dwie strefy. W ścisłym centrum jest strefa A, którą oznaczono kolorem niebieskim. Tutaj za postój do 30 min trzeba zapłacić 3 zł, od 30 min do godziny – 6 zł, 7,2 zł za drugą rozpoczętą godzinę, 8,4 zł za trzecią i 6 zł za każdą następną. Strefa B ma kolor zielony i jest wyznaczona na obrzeżach centrum. Tu postój do 30 min kosztuje 2 zł, od 30 min do godziny – 4 zł, 4,8 zł za drugą rozpoczętą godzinę, 5,6 zł za trzecią i 4 zł za każdą następną.