Ksiądz znalazł słodki sposób na przestrzeganie obostrzeń

Niektórzy kapłani oburzają się na myśl o obostrzeniach nakładanych na kościoły , inni szukają sprytnych sposobów, by ich przestrzegać. Do tych drugich należy ksiądz Janusz Badura, proboszcz parafii św. Herberta w Wodzisławiu Śląskim.

Krówka w roli biletu na mszę

W minioną niedzielę przed drzwiami do zarządzanego przez księdza Badurę kościoła pojawił się "Krówkomat". "Dziękuję za zrozumienie i uszanowanie porządku jaki obowiązuje w naszym kościele. Przepraszam szczególnie tych, którym brakło miejsca w kościele" - napisał proboszcz na Facebooku i zaprezentował swój innowacyjny wynalazek.

"Krówkomat" to niezwykle prosty mechanizm. Składa się ze szklanej miski z krówkami oraz tabliczki z napisem "Policz się sam(a). Jedna krówka, jedno miejsce. Brak krówek, brak miejsc". Choć to pomysłowe rozwiązanie oparte o słodkie krówki pojawiło się w czasie wielkiego postu, to w tym przypadku wiernym przysługuje dyspensa. Pomysłowość księdza spotkała się z entuzjazmem parafian.