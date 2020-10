Koronawirus. Limity wiernych na Jasnej Górze

Od soboty, 17 października, w strefie czerwonej w czasie sprawowanych liturgii może przebywać maksymalnie 1 osoba na 7 mkw powierzchni świątyni. Wobec tego do Kaplicy Matki Bożej może wejść 60 osób, do jasnogórskiej bazyliki 160, a do Kaplicy Sakramentu Pokuty, gdzie odbywa się spowiedź, 36 osób. Drzwi przejściowe między Kaplicą a bazyliką są zamknięte.