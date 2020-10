Kopalnia Soli "Wieliczka” nagrodzona "Lodołamaczem”

Kopalnia Soli "Wieliczka” otrzymała "Lodołamacza” już po raz czwarty. Pierwsze dwa (regionalny i krajowy) trafiły do wielickiej kopalni w 2017 roku. Doceniono wtedy udostępnienie niepełnosprawnym najpiękniejszego fragmentu Trasy Turystycznej. Trzeci "Lodołamacz” (regionalny) trafił do Wieliczki w tym roku w kategorii "Zdrowa Firma” i stał się przepustką do nagrody ogólnopolskiej. Tegoroczne wyróżnienia wielicka kopalnia zdobyła za ochronę zdrowia swoich pracowników, działania mające zapewnić bezpieczeństwo pracy oraz za realizację różnego rodzaju akcji edukacyjno-zdrowotnych. Kopalnia Soli "Wieliczka” jest jednym z największych pracodawców w naszym powiecie.