Knurów. Rodzinna tragedia. Mężczyzna podejrzany o zabicie żony

Knurów. Śmiertelny strzał

- Policjanci, którzy natychmiast pojechali pod wskazany adres, na klatce schodowej, przed wejściem do mieszkania zauważyli mężczyznę, który mierzył do siebie z przedmiotu przypominającego broń. Funkcjonariuszom udało się obezwładnić Wojciecha R., został on zatrzymany. W mieszkaniu ujawniono ciało kobiety, jak się okazało, była to żona zatrzymanego – wyjaśnia prokuratura.