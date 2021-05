Katowice. Zdrowotny wpływ solanki. Tężnia znów działa

- Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, w ubiegłym roku byliśmy zmuszeni wyłączyć tężnię z użytkowania. To obiekt, który jest bardzo popularny wśród mieszkańców Katowic i dlatego bardzo się cieszę, że po tak długiej przerwie, wraca do normalnego funkcjonowania – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Tężnia solankowa znajduje się w miejskim parku Zadole, przy ul. Wczasowej, w Ligocie. Powstała jako projekt budżetu obywatelskiego 2017 i została uruchomiona w kwietniu 2019. Jest zasilana solanką Zabłocką z Dębowca, wydobywaną od 1892 roku z odwiertu "Korona" z głęboko położonych złóż wód leczniczych – solanek jodkowych. Jest to naturalny surowiec o potwierdzonych właściwościach leczniczych, przeznaczony do pielęgnacji zdrowia i urody, tradycyjnie stosowany do kąpieli i inhalacji.