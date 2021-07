Katowice. Wypadek na kopalni Staszic, nie żyje górnik z wieloletnim doświadczeniem

Jak podaje Polska Grupa Górnicza, do której należy katowicka kopalnia Staszic-Wujek, do wypadku doszło w pochylni wentylacyjnej 900 m pod ziemią. Doszło do odspojenia brył łupka, które przygniotły mężczyznę. Mimo że został szybko uwolniony, nie udało się uratować jego życia.