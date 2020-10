Katowice. Wręczenie nagrody Lux ex Silesia przełożone z powodu koronawirusa

Wręczenie dorocznej nagrody Lux ex Silesia - Światło ze Śląska, tradycyjnie przekazywanej laureatowi w październiku podczas międzyuczelnianej inauguracji roku akademickiego w katowickiej katedrze, zostało przełożone ze względu na sytuację epidemiczną.

W niedzielę 91-letnia laureatka nie mogła przyjechać do Katowic. Nagrody nie mógłby wręczyć także zakażony koronawirusem Skworc - tradycyjnie to właśnie arcybiskup wręczał nagrodę.

Nagrodę Lux ex Silesia otrzymują osoby, które w swej działalności naukowej lub artystycznej ukazują wysokie wartości moralne i wnoszą trwały wkład w kulturę Górnego Śląska. Nazwa nagrody nawiązuje do postaci św. Jacka, którego nazywano w Krakowie właśnie „Lux ex Silesia” - Światło ze Śląska.