Katowice. Urodziny miasta, będzie wielkie granie i nie tylko

Teraz impreza wraca i to z wielkim stylu. 11 września w Strefie Kultury odbędzie się główny koncert Urodzin Miasta "Kocham Katowice". "Szefem" został Krzysztof Zalewski. Skompletował znakomity skład. Na katowickiej scenie pojawią się m.in. Zbigniew Hołdys, Artur Rojek, Monika Brodka czy raper Grubson. A że koncert połączony jest z obchodami 50-lecia "Spodka" artyści sięgnął po repertuar gwiazd, które w nim występowały. A jest ich bez liku. To m.in. Metallica, Elton John, Joe Cocker, Deep Purple, Tina Turner czy The Cure.