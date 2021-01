Katowice. Udzielili pożyczki, choć nie mieli do tego podstaw. Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne miało stracić 1,5 mln złotych

Sprawa szefów Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego to efekt śledztwa, prowadzonego przez Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Katowicach pod nadzorem katowickiej Prokuratury Okręgowej . Sprawa dotyczy udzielenia przez spółkę pożyczek w łącznej kwocie ponad 1,5 miliona złotych dla Towarzystwa Sportowego Polonia Bytom, które krótko po otrzymaniu pieniędzy ogłosiło likwidację, a pożyczki nigdy nie spłacono.

Śledztwo zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia złożonego przez jednego z wierzycieli Polonii. Według ustaleń śledczych w latach 2015-2016 ówcześni członkowie zarządu BPK, udzielili pożyczek w łącznej kwocie ponad 1,5 miliona złotych przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Towarzystwu Sportowemu Polonia w Bytomiu. Pieniądze z pożyczek zostały następnie przekazane zadłużonemu już wtedy Klubowi Sportowemu Polonia Bytom. Zabezpieczeniem pożyczki był weksel in blanco oraz zastaw na akcjach klubu, posiadanych przez Towarzystwo Sportowe Polonia.

Katowice. Mocne dowody prokuratury

Zatrzymane osoby zostały doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, gdzie prokurator przedstawił im zarzut wyrządzenia spółce Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne szkody majątkowej wielkich rozmiarów przez nadużycie udzielonych im uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nich obowiązku. Wobec podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego. Do sądu wpłynął już akt oskarżenia w przeciwko nim. Grozi im do 10 lat więzienia.