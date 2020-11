Katowice. Trzy nowe "Lokale na kulturę". Laureaci zapłacą mniej za czynsz

We wrześniu ogłoszono czternastą edycję konkursu "Lokal na kulturę", który adresowany jest do osób, które mają ciekawe pomysły na uruchomienie działalności kulturalnej, artystycznej bądź twórczej. Jego celem jest ułatwienie startu inicjatywom mieszkańców. W ostatniej edycji wybrano 3 projekty, które mogą być realizowane w ramach "Lokalu na kulturę".

– Projekty działające w ramach "Lokalu na kulturę" są dowodem na to, że sprawdza się strategia miasta, by inwestować w kulturę, nie tylko w wielkie wydarzenia, koncerty czy instytucje, ale, by wspierać oddolne inicjatywy mieszkańców, którzy najlepiej wiedzą, co jest potrzebne w ich najbliższym otoczeniu – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.