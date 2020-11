Katowice. Najtańsza opcja, obiad z food trucka za pięć złotych

Galeria uruchomiła specjalną objazdową kuchnię. Na ulice Katowic wyjechał fioletowy food truck, który serwuje dania restauratorów, działających w Libero. Choć na co dzień kosztują on 25-30 zł, galeria dopłaca do nich ok. 80 proc. ceny, dzięki czemu można je kupić za 5 zł.