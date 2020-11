Katowice. Koronawirus. Prezydent oddelegował pracowników

"Zostaną przeszkoleni z dostępu do baz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach (pisownia oryginalna – przyp. red.), by wspierać ich działania, głównie w zakresie przeprowadzania wywiadu epidemicznego, który należy zrealizować z każda osobą kierowaną na izolację lub kwarantannę. Każda taka rozmowa trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu minut, co mocno wpływa na przepustowość sanepidu przy wciąż rosnących ilościach zakażeń" - stwierdził Marcin Krupa.