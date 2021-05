Katowice. Prawie 200 milionów na organizację Światowego Forum Miejskiego

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum - WUF) to organizowana co dwa lata pod egidą ONZ najważniejsza i największa konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. Organizatorem jest UN-Habitat, agenda ONZ ds. urbanizacji i osiedli miejskich.

Katowice. Miasto otrzyma pieniądze na organizację Światowego Forum Miejskiego

Minister ds. rozwoju regionalnego we współpracy z prezydentem Katowic podejmą działania informacyjne i promocyjne, zorganizują transport i zapewnią wolontariat wspierający organizację wydarzenia. Za zapewnienie zabezpieczenia medycznego będzie odpowiadał wojewoda śląski. Do zamawiania dostaw, usług lub robót dotyczących WUF11 nie będzie stosowane Prawo zamówień publicznych.

Ustawa przewiduje finansowanie wydarzenia z budżetu państwa (z rezerwy celowej) na poziomie do 194,4 mln zł: w tym do 74,5 mln zł w 2021 r. i do 119,9 mln zł w 2022 r. Wydatki budżetu Katowic określono na poziomie do 2,7 mln zł w br. i do 8,4 mln zł w roku kolejnym.