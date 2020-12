Katowice. Policja podsumowała akcję „Bezpieczny pieszy”. Wnioski nie napawają optymizmem

Katowice. :Policjanci rozdawali odblaski

A są one potrzebne, bo codziennie na ulicach naszego regionu dochodzi do potrąceń pieszych. Kilak dni temu to takie zdarzenia doszło w Łodygowicach na ul. Żywieckiej. Kierujący fiatem panda, 48-letni mieszkaniec powiatu bielskiego, potrącił przechodzącego przez jezdnię w rejonie przejścia dla pieszych 36-letniego mężczyznę. Pieszy w stanie bardzo ciężkim trafił do szpitala. Jak ustalili policjanci, kierowca był trzeźwy i posiadał uprawnienia do kierowania.