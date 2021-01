Katowice. Oszukiwali "na policjanta”. Operacje prowadzili z Anglii

Osoby współdziałające z szefem grupy dzwoniły do swoich przyszłych ofiar i podając się za policjanta informowały, że znajdujące się na ich kontach bankowych pieniądze są zagrożone. Fałszywy policjant przekonywał swoich rozmówców, że policja namierzyła szajkę oszustów, jednak by oszczędności były bezpieczne, należy wypłacić je z konta i przekazać stróżom prawa, którzy przechowają pieniądze i oddadzą je po zakończeniu czynności. Po pieniądze w umówione miejsce przychodzili podający się za policjantów wspólnicy 43 latka. Ofiarami przestępców padli nie tylko mieszkańcy województwa śląskiego, ale całej Polski.

Zajmujący się sprawą policjanci z wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, tuż po otrzymaniu informacji o pierwszych oszustwach, zatrzymali 10 członków przestępczej grupy, którzy usłyszeli 39 zarzutów. Byli to tzw. odbieracy, którzy odbierali gotówkę od pokrzywdzonych oraz werbownicy, którzy pozyskiwali do grupy kolejne osoby. Na wolności wciąż jednak pozostawał główny cel kryminalnych, czyli lider szajki.

Katowice. Zatrzymany szef gangu

Wreszcie stróże prawa wpadli na jego trop. Okazało się, że 43-latek kierował grupą z Anglii. Tam też mieszkał i tam spływały pieniądze pochodzące z oszustw. Kryminalni nawiązali współpracę z Oficerem Łącznikowym Polskiej Policji działającym na terenie Wielkiej Brytanii i wyczekiwali odpowiedniego momentu, w którym będą mogli zatrzymać szefa gangu. Kiedy na początku roku śląscy policjanci uzyskali informację, że 43-latek przyjedzie do Polski, by odwiedzić rodzinę, wkroczyli do akcji. Z samego rana weszli jednocześnie do 8 mieszkań w województwie łódzkim. Zatrzymany został 43-letni lider oraz trzech członków grupy w wieku od 36 do 61 lat.