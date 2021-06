Katowice. Oddaj stare opony, zyskaj nasiona i kompost

Opony można oddać w każdym z czterech Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów. W niektórych warsztatach samochodowych czy wulkanizacyjnych także jest możliwość pozostawienia starych opon po wymianie (czasem za opłatą), choć warsztat nie ma takiego obowiązku. Mimo to w lasach i parkach wciąż można trafić na zużyte opony. - Cały czas szukamy kolejnych sposobów dotarcia z informacją do mieszkańców. Po raz kolejny trzeba przypomnieć, że opony nie są gabarytem ani odpadem selektywnym i nie są odbierane razem z nimi. Zachęcamy, żeby oddawać je do punktu zbiórki odpadów, a w zamian odebrać nasiona łąk kwietnych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.