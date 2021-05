Katowice. Łąka zamiast elektrośmieci

Akcja Urzędu Miasta i Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej ma na celu ograniczenie ilości odpadów wyrzucanych w niedozwolonych miejscach. Ten problem z roku na rok narasta, dlatego urzędnicy wychodzą z kolejnym pomysłem by tego uniknąć. Zachęcają, by elektrośmiecioddać do punktu zbiórki odpadów, a w zamian odebrać nasion łąk kwietnych które można potem zasiać w przydomowym otoczeniu.