Katowice. O zrównoważonym rozwoju na kamienicy

Samorząd Katowic od kilku miesięcy prowadzi lokalną kampanię, służącą promocji Forum. Akcja skupiona jest m.in. na prezentacji 17 celów zrównoważonego rozwoju. Zostały one określone w Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, przyjętej przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego we wrześniu 2015 r. w Nowym Jorku.

Katowice. Kolorowo na temat zrównoważonego rozwoju

Mural nawiązuje do celów zrównoważonego rozwoju - zwłaszcza do celu siódmego, mówiącego o czystej i dostępnej energii.

- Projekt przedstawia człowieka żyjącego w zgodzie z naturą, w centrum ekosystemu osadzonego w donicy, którego jest integralną częścią. Czerpie z jego zasobów, jednakże są one ograniczone, potrzebną więc energię pobiera ze źródeł odnawialnych - tłumaczy w portalu społecznościowym ideę malowidła prezydent Katowic Marcin Krupa.

Do stworzenia malowidła artysta wykorzystuje zrobioną z naturalnych składników farbę fotokatalityczną, zawierającą dwutlenek tytanu, nadający muralowi specjalnych właściwości – oczyszczających. Tym samym będzie on zmniejszał zanieczyszczenie powietrza tak, jak zrobiłby to las o powierzchni równej tej zamalowanej.