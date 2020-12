Katowice. To będzie inna Wigilia, przygotowania jednak trwają

Mimo, że święta te będą wyglądały zupełnie inaczej to podejście ludzi dobrej woli na szczęście się nie zmieniło. Wciąż pragną pomagać potrzebującym, dlatego jak co roku przygotowują dla nich posiłek .

Obecnie trwają intensywne przygotowania do Wigilii dla samotnych. Podobnie, jak w przypadku tegorocznych Świąt Wielkanocnych, produkty zostaną dostarczone bezpośrednio do domów.

”Ten rok jest specyficzny, stąd pomysł na to, by podobnie, jak to było na wiosnę, przy okazji Śniadania Wielkanocnego, dowieźć jedzenie do osób, które są samotne i potrzebujące. Są to osoby, których nie stać na to, żeby stworzyć magię świąt Bożego Narodzenia” – mówi prezydent Katowic, Marcin Krupa.