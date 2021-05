Katowice. Modernizacja Spodka. Będzie nowy telebim

Telebim wiszący wewnątrz Spodka do wymiany. Nowy model będzie podobnych rozmiarów, ale wykonany już w nowocześniejszej technologii, co zapewni najlepszą jakość wyświetlanych treści.

– Wewnętrzny telebim w Spodku zostanie wymieniony. Poprzedni ekran był już mocno wysłużony, a co ważniejsze generował znaczne koszty dla naszego budżetu, stąd decyzja o zakupie nowego. Tym samym skończą się problemy ze starym i często zawodnym sprzętem. To powinna być doskonała wiadomość zarówno dla mieszkańców, jak i wszystkich odwiedzających Katowice z zamiarem uczestnictwa w wielkich wydarzeniach, którzy po zakończeniu pandemii i związanych z nią obostrzeń z pewnością powrócą do Spodka - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Umowa na montaż nowego telebimu została podpisana 15 stycznia. Nowy telebim będzie miał podobne wymiary jak jego poprzednik, jednak zapewni nieporównywalnie lepszą jakość obrazu (rozdzielczość będzie aż trzykrotnie wyższa, poprawiony zostanie kontrast za pomocą diod typu BLACK FACE). Dodatkowo ekran zostanie wykonany metodą bezszwową, co pozwoli uzyskać jednolitą emisję wyświetlanych treści (co jest bardzo ważne np. podczas transmisji meczów siatkówki). Ponadto producent zapewnia, że panele ekranu są wyginane, przez co telebim będzie sprawiał wrażenie idealnego owalu.

Katowice. Spodek będzie miał nowy telebim

Nowy telebim będzie mógł być serwisowany przez jedną osobę, a nie dwie, jak było do tej pory. Urządzenie posiada certyfikat wodoszczelności IP65, co pozwala na spokojne użytkowanie go w razie nieprzewidzianych sytuacji. Panel sterujący wyświetlaczem będzie się znajdował na poziomie płyty hali, przez co nie trzeba będzie schodzić do podziemia.

Prace przy wymianie telebimu ruszyły 26 kwietnia i zakończą się w lipcu. Przy okazji wymieniane są także monitory na antresoli i w pomieszczeniach VIP. Koszt wszystkich prac to 2.250.900 złotych brutto.

Operacja wymiany telebimu wewnętrznego to pierwsza część zadania, w ramach którego miasto przeprowadza modernizację infrastruktury teleinformatycznej w obrębie Spodka. Drugą jest wymiana starych i zużytych urządzeń sieciowych. Koszt tych prac to 3.751.500 złotych brutto.

W tym roku na wszystkie prace związane z renowacją i modernizacją Spodka miasto Katowice planuje przeznaczyć kwotę ponad 9 mln zł.

