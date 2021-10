Katowice. Mieszkańcy zdecydowali o ich wyglądzie, pierwsze tablice już wiszą

Mieszkańcy mieli do wyboru dwa warianty. Wybrali wersję czarno-żółtą, nawiązującą do heraldyki miasta. W głosowaniu udział wzięło 7937 mieszkańców, spośród których 68,6% wskazało zwycięski wariant, a 31,4% opcję czarno-białą. Wartość przetargu to 11,5 mln zł.