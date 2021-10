Katowice. Miasto wybuduje nowy dom kultury. Będzie też park

Katowice. Nowoczesne wyposażenie domu kultury

Głosy mieszkańców stały się podstawą do stworzenia koncepcji tego miejsca. W domu kultury będą: sala wielofunkcyjna, wytłumiona akustycznie na potrzeby organizowania imprez i wydarzeń kulturalnych, ze sceną i widownią na ok. 200 miejsc siedzących wraz z ekranem, nagłośnieniem, oświetleniem, multimediami i kurtyną, hol, w którym będzie możliwa organizacja wystaw, z systemami podwieszania i podświetlania, ]sala baletowa z parkietem, lustrami, nagłośnieniem, garderobami, sanitariatami z prysznicami, sala taneczno-ruchowa, dwie sale zajęciowe np. do nauki gry na instrumentach, sala do organizacji spotkań, pracownia plastyczna z pomieszczeniem magazynowym, pracownia ceramiczna z piecem do wypalania ceramiki oraz pokój dla matki z dzieckiem.