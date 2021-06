Katowice. Mieszkańcy mają głos, ruszają konsultacje

- W ubiegłym miesiącu wyrównaliśmy stawki za parkowanie w Śródmieściu do tych, które obowiązywały już w podstrefie „Ceglana – Wita Stwosza". Zapowiadałem wtedy, że to kolejny z wielu kroków mających na celu zmianę polityki parkingowej w centrum Katowic. Chcemy je wprowadzać ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie. Dlatego teraz przyszedł czas na następny ruch, czyli konsultacje z mieszkańcami dotyczące nowych rozwiązań parkingowych. Chcemy wypracować takie, które usprawnią poruszanie się po naszym mieście, a zarazem będą jak najbardziej satysfakcjonujące i możliwie najmniej uciążliwe. Zależy mi na tym, aby poznać jak najwięcej opinii, które posłużą do wypracowania dobrej i spójnej polityki parkingowej – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.