Katowice. Miasto zatroszczy się o cudzoziemców, stworzy dla nich punkt informacyjny

- Katowice są miastem otwartym na wszystkich, bez względu na narodowość czy wyznanie. Każdego roku przyjeżdża do nas wielu cudzoziemców, do pracy, na studia lub w innym celu. Chcemy, aby mogli poczuć się w Katowicach dobrze, dlatego z myślą o nich chcemy powołać do życia specjalny punkt informacyjny. Ma to być miejsce, które ułatwi im aklimatyzację w mieście. W punkcie uzyskają niezbędną pomoc dotyczącą m.in. meldunku, zatrudnienia, dostępu do służby zdrowia, czy szkoleń językowych, jak również dostępu do oferty kulturalnej Katowic – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.