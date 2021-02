Katowice. Jesteś najemcą lub podnajemcą? Możesz liczyć na wsparcie z funduszu antycovidowego

Jeśli czyjś dochód w stosunku do 2019 r. uległ obniżeniu o 25 %, może ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kwestia ta dotyczy najemców, podnajemców i tych, którzy spełniają warunki do przyznania dodatku. Warunkiem jest najem lub podnajem lokalu przed 14 marca 2020.