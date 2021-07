Katowice. Jan Furtok ma swój mural, to żywa legenda GieKSy

Katowice.Mural Jana Furtoka odsłonięty

Pomysłodawcami muralu byli kibice GKS-u, zrzeszeni w stowarzyszeniu SK 1964. - Dla naszego środowiska to bardzo ważna sprawa. To kolejne wyróżnienie dla Jana Furtoka, numer z jakim grał w naszym klubie (9), został zastrzeżony. Kiedy w przeszłości GKS został zdegradowany do czwartej ligi, w tych ciężkich czasach zdecydował się być prezesem i twarzą odradzającego się projektu – podkreślał przedstawiciel stowarzyszenia Karol Pallado. - Trochę czasu trwało dobranie odpowiedniej lokalizacji dla muralu z jego wizerunkiem, ale udało się znaleźć godne miejsce. Co prawda Jasiu pochodzi z Kostuchny, ale jako wybitny katowiczanin w pełni zasłużył na uhonorowanie w samym śródmieściu – dodał Marcin Krupa prezydent Katowic.