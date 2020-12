Katowice. Festiwal Nauki w nowym terminie i w hybrydowej formie

Śląski Festiwal Nauki Katowice, którego pomysłodawcą i liderem jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, to jedno z największych w Europie wydarzeń o charakterze popularyzującym naukę. Czwarta edycja festiwalu w styczniu tego roku przyciągnęła do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach ponad 51 tys. osób, a łącznie we wszystkich dotychczasowych edycjach wzięło udział - razem z widzami transmisji internetowych - ponad 200 tys. uczestników.