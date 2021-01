Katowice. Erwin Sówka spoczął na cmentarzu w Janowie. Premier przemawiał na pogrzebie

Głos w imieniu rodziny zmarłego zabrał jego wnuk Adam Sówka. Wspominał, jak dziadek kochał życie i potrafił się cieszyć z małych rzeczy. - Dla nas był wielkim autorytetem. Nauczył nas, jak cieszyć się życiem. Choć nie ma go już dzisiaj z nami, to jego uśmiech pozostanie na zawsze – powiedział.

Pogrzeb Erwina Sówki. Mateusz Morawiecki o malarzu: legenda za życia

Premier Mateusz Morawiecki stwierdził: - Są ludzie, którzy już za życia stają się legendą - takim człowiekiem był właśnie Erwin Sówka . Pan Erwin pozostanie z nami jako wielki mistrz, ponieważ potrafił tworzyć sztukę prostą, a zarazem głęboką, która poruszała do głębi, szła w poprzek wielu trendów – powiedział szef rządu.

- Był malarzem arcyśląskim, ale zarazem arcypolskim, niezbyt lubianym przez władze poprzedniego systemu, ponieważ starał się pokazywać świat takim, jakim go widział, a nie jak niektórzy chcieliby może, żeby go pokazywał. To piękno, ta głębia, ta oryginalność jest jego arcydziełem, pokazującym w sposób niebywale ciekawy świat wokół nas – dodał premier Morawiecki.