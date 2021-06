Katowice. Dobre wiadomości dla rowerzystów. Będą nowe drogi

Kluczowe z punktu widzenia komunikacyjnego będą dwie drogi rowerowe. Jedna połączy ulicę Gospodarczą (od tymczasowego przystanku autobusowego) do osiedla Paderewskiego (ulice Graniczna i Pułaskiego). Ta trasa będzie liczyć będzie ok. 1,5 km. Zakładany koszt realizacji to ok. 1,9 mln zł. Druga trasa o długości 2,4 km połączy Giszowiec z Nikiszowcem wzdłuż ul. Szopienickiej. Wartość tej inwestycji to 6 mln zł.